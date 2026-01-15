У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки в сумці знайдено немовля

15 січня близько 1-ї години ночі до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення немовляти в сумці в під’їзді багатоповерхівки на вулиці Київській. На місце події оперативно виїхали співробітники поліції, зокрема слідчо-оперативна група, карний розшук, ювенальні поліцейські та інші фахівці.

Дитину доставили до медичного закладу, де її обстежили лікарі. Як з’ясувалося, це новонароджена дівчинка, яка з’явилася на світ кілька годин до того, як її знайшли. Наразі немовля перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України і активно шукають матір дитини. Поліція також опрацьовує записи з камер відеоспостереження та встановлює можливих свідків та очевидців інциденту.

Водночас правоохоронці звертаються до громадян з проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству. Повідомлення можна надсилати за номером (096) 657-82-04, на спецлінію «102», або звернувшись до найближчого відділення поліції.

Поліція нагадує, що в Тернополі діє «Вікно життя» у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2, де анонімно можна залишити новонароджену дитину.