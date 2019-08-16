У Тернополі пенсіонера оштрафували за те, що стежить за порядком

Пенсіонера Івана Ільчишина оштрафували за те, що самовільно обрізав кущі на бульварі Симона Петлюри. 65-річного Івана Ільчишина добре знають мешканці будинків на бульварі Симона Петлюри у Тернополі. Пенсіонер роками з власної ініціативи стежить за порядком біля свого будинку і на прилеглій алеї: ремонтує лавки, споруди на дитячому майданчику, доглядає за насадженнями. Коли укладали бруківку вздовж бульвару, допомагав майстрам, а ще добровільно сторожував ночами, щоб ніхто не крав матеріали. Але торік з Іваном Степановичем через його господарність трапився неприємний інцидент…

Перед Днем міста тернополянин вирішив розчистити алею — покосив траву, взявся обрізати кущі, але не завершив, бо приїхав представник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області і… оштрафував. Як виявилося, через необізнаність пенсіонер порушив правила — обрізав кущі в невідповідний час та без дозволу. Днями до «НОВОЇ…» звернулася дружина пенсіонера Олександра Василівна, щоб поділитися неприємним досвідом.

22 кущі біля 22-ої школи

Нині алея, що трохи вище від 22-ої школи, затишна і доглянута. Мешканці люблять відпочивати там у затінку. Про минулорічний інцидент нагадують лише три значно вищі від інших кущі, на яких не встиг обтяти крону Іван Степанович. 22 обрізані кущі за рік рівномірно відросли.

— Які гарні кущики! А торік сягали ліхтарів, гілки падали на доріжки, траву не косили — алея перетворювалася на хащі, — розповідає Олександра Ільчишин. — Живемо тут понад 30 років, за цей час кущі жодного разу не обрізали. Мій чоловік давно хотів надати їм форму. Мешканці будинку теж просили навести там лад, бо алею нічні відпочивальники перетворювали на туалет… Пішла я на роботу, чоловік узяв ножиці, пилку і заходився розчищати. Любить, щоб усе було гарно. Поскаржилася на нього мешканка нашого будинку. Приїхав працівник екологічної інспекції і склав протокол…

Жінка виймає з пакета папку з документами. «Самовільно, без наявності дозволу пошкодив 22 кущі чагарника спіреї…» — читає висновок інспектора.

— Можливо, й порушив правила, хоча не знав про це, але існують також правила, що потрібно доглядати за насадженнями, але цього не робили і нікого не карали… — обурюється жінка. — Натрудився чоловік, рук не чув, а йому штраф приписали… «Навіщо це тобі?!» — іноді злюся, а він і далі щось впорядковує біля нашого дому. Буває, його просять підрізати кущі біля перукарні чи кафе на нашому масиві — допомагає. А ті, хто нічого не робить біля нашого дому, найчастіше незадоволені, скаржаться в різні служби…

888 гривень штрафу через… господарність

Дії Івана Степановича екологічна служба визнала адміністративним правопорушенням і призначила штраф — 1474 гривні. Пенсіонер не ходив давати пояснення, лише коли отримав лист із виконавчої служби, змушений був оплатити.

— Чоловік вважає, що нічого не порушив. Кущі ростуть! Після того випадку він потрапив до лікарні… У нього підірване здоров’я, бо був ліквідатором на Чорнобильській АЕС. Отримавши повідомлення екологічної інспекції, я звернулася з листом від імені чоловіка до міської ради. «Дякуємо за активну громадську позицію та небайдужість до добробуту нашого міста. Повідомляємо, що роботи на території міста з благоустрою виконують спеціалізовані організації. Порушенням з вашого боку є те, що обрізка насаджень проводилась самовільно та у вегетаційний період», — відповіли й порадили звертатися для вирішення питання до екологічної інспекції.

Олександра Василівна показує лист-прохання до керівника екологічної інспекції не карати її чоловіка, підписаний трьома десятками сусідів.

— Усі були здивовані, що Івана за його труди «нагородили», — продовжує співрозмовниця. — Просили не карати, а обійтися попередженням, але… Занесла я листа, співчутливо вислухали мене, але далі за своє — не мав права. Щоправда, суму зменшили. Надійшло повідомлення від виконавчої служби сплатити 680 гривень та збір за провадження, загалом — 888 гривень. Пів чоловікової пенсії! Виходу не було… Нещодавно я навідалась до екологічної інспекції, просила їх глянути тепер на кущі. Мене досі болить…

«Дбаю про красу Тернополя»

Небайдужі до ситуації Ільчишиних їхні сусіди. Люди сподівалися, що все-таки Івана Степановича не покарають, бо ж він мав добрий намір.

— Кущі відросли, а були зарослі. Лише Іван доглядає, — каже Леся Дутка.

— Розчистив алею, щоб не ходили туди справляти нужду, але комусь не сподобалося. Обрізав кущі під осінь, тож їм нічого не зашкодило. До того ж це декоративна культура, а не плодово-ягідна. Старається він для міста, для людей, а за це ще й покарали… — бідкається Надія Корчинська.

— Такого господаря, як Іван, годі пошукати. На нашому масиві ніхто так не турбується за довкілля, як він, — каже сусідка Олександра Григор’єва. — І лавки пофарбує, і покосить. У мене під вікнами вишня всохла, треба зрізати. Кого просити? Івана! Ситуацію з кущами можна було мирно вирішити…

Журналістка «НОВОЇ…» задзвонила у двері заявниці, щоб почути її думку.

— У жнива не ріжуть дерев, — пояснює жінка. — Наші люди неграмотні, роблять, як заманеться. Недавно я була в Німеччині, там усюди живоплоти, ніхто не зрізає. Чим більше зелені — тим краще, бо рослини виділяють кисень. Тим кущам нічого не бракувало. Просила не рубати навпроти моїх вікон, бо хочу дивитись на красу, але чоловік не послухав…

Наприкінці зустрічі з мешканцями на алею вийшов Іван Степанович із… ножицями. Ні, не обрізати, а щоб розповісти про свій «урок з кущами».

— Живу в історичному місті, дбаю про його красу, — каже чоловік. — Пильную наш бульвар, щоб все було впорядковано. Коли вкладали бруківку, допомагав. Сторожував ночами, якось до ранку стояв під дощем. Приїхала автівка, водій і пасажир хотіли красти бруківку. «Вгробимо тебе!» — пригрозили. «Давайте! Ви двоє, а я — один!» — відповів. Не дав красти! Поламає хтось гойдалку чи лавку, купую гайки і ремонтую. А за кущі мав неприємність… Насправді оберігаю кожну рослину, доглядаю, поливаю. Роблю все від душі.