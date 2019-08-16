Влада міста Тернополя програла справу у Верховному Суді: незаконність тарифу у громадському транспорті констатована на найвищому судовому рівні. Про це повідомляє адвокат Ростислав Небельський.

Тим часом, через безхребетність місцевих депутатів і всієї вертикалі державної влади незаконний тариф діє de facto і скоро будемо “святкувати” річницю тарифних діянь правових сепаратистів.

Свою обіцянку перед Тернополянами я виконав, чому не виконують рішення судів – запитуйте у своїх депутатів та мера, – каже адвокат.

Нагадаємо, 1 листопада минулого року міська рада істотно підняла тарифи на проїзд у маршрутному транспорті, тернополяни влаштували «Тарифний майдан» та перекриття доріг. Через це міський голова Сергій Надал дав задню і скасував рішення виконкому. Та щойно згуртованість тернополян послабала, 15 листопада міськвиконком таки затвердив нові тарифи. І вони мало чим відрізнялися від першолистопадових».

16 квітня Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав тарифи на проїзд в Тернополі незаконними, а рішення про підвищення тарифів виконавчого комітету Тернопільської міської ради протиправним та нечинним. Але у міській раді заявили, що чекають на офіційне друковане рішення суду, а до того часу тарифи на проїзд будуть незмінними. І наступного ж дня (17 квітня), міський голова Сергій Надал направив у Верховний Суд клопотання зупинити дію постанови апеляційного суду, яке суд успішно відхилив.

Сергій Надал на цьому не зупинився і 2 травня на таємному засіданні Виконавчий комітет Тернопільської міської ради відновив дію тарифів, що були скасовані судом.

22 травня Тернопільський окружний адміністративний суд за позовом адвоката Ростислава Небельського зупинив дію рішення Виконавчого комітету Тернопільської міської ради №420 від 02.05.2019р. про підвищення тарифів на перевезення пасажирів електричним громадським транспортом.

Я оскаржив ці махінації і суд зупинив дію “відновлених тарифів” у електротранспорті. Тому від сьогодні тариф на проїзд у тролейбусах – 4 гривні і крапка; сплачуючи більше знайте – ви платите на розвиток місцевої корупції. Валідатори мають бути негайно переведені у режим 4-гривневого тарифу, якщо ні – просто не платіть. Я захищатиму усіх, до кого поліція матиме претензії, – каже Ростислав Небельський.