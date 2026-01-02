09:00 | 2.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Борщівська громада втратила важливу людину: пішов з життя Валерій Васильків

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

З глибоким сумом Борщівська міська рада повідомляє про смерть члена виконавчого комітету Валерія Васильківа, який пішов із життя після тривалої боротьби із важкою хворобою. Валерій Орестович народився 18 вересня 1966 року в селі Пищатинці.

Він був опорою для своєї родини, люблячою та турботливою людиною, яка залишила добрий слід у серцях рідних, друзів та односельчан. Світлі спогади про Валерія Орестовича будуть жити в пам’яті всіх, хто його знав та шанував.

Борщівська міська рада висловлює найщиріші слова співчуття рідним та близьким покійного. Вічна і світла йому пам’ять.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *