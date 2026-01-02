Борщівська громада втратила важливу людину: пішов з життя Валерій Васильків

З глибоким сумом Борщівська міська рада повідомляє про смерть члена виконавчого комітету Валерія Васильківа, який пішов із життя після тривалої боротьби із важкою хворобою. Валерій Орестович народився 18 вересня 1966 року в селі Пищатинці.

Він був опорою для своєї родини, люблячою та турботливою людиною, яка залишила добрий слід у серцях рідних, друзів та односельчан. Світлі спогади про Валерія Орестовича будуть жити в пам’яті всіх, хто його знав та шанував.

Борщівська міська рада висловлює найщиріші слова співчуття рідним та близьким покійного. Вічна і світла йому пам’ять.