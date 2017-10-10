У Тернополі фактично відбулася екологічна катастрофа? Чому всі мовчать?

Влада Тернополя як мантру постійно проголошує свою власну думку що Тернопіль європейське місто. Що таке насправді означає поняття європейське місто?

Для розуміння ситуації слід порівняти критерії розвитку міст у Європі та у Тернополі. За цивілізованими нормами до таких напрямів відноситься діяльність яка позитивно впливає на середовище життя людей, робить його комфортним, безпечним для здоров’я.

Головним чинником для людей є стан повітря, яким вони дихають.

И що можемо сказати про Тернопільське повітря? Нічого, бо міська влада тим питанням не переймається. Практично інформація щодо екологічного стану у місті відсутня. Громада не знає про стан зелених насаджень, стан повітря – скільки кисню, пилу, отруйних газів, яка їх безпечна норма.

Це при тому, що останні роки, особливо за каденції п.Надала, було ліквідовано десятки гектарів зелених площ, лісопаркової зони, газонів, забудовується парк «Національного відродження» «Топільче». Рішенням сесії Тернопільської міської ради у 2012 році було вкрадено від 3 парків 25 гектарів. Усе це значно погіршило умови життя тернополян. Мають бути проведені локальні заміри стану забруднення повітря, визначені місця небезпечної концентрації забруднюючих речовин. Мешканці це мають знати, щоби уникати їх .

У відповідальної влади таки питання є пріоритетними.

На ваш розсуд – зараз Тернополі загинуло тисячі дерев чи від посухи, чи від іншого – ніхто не знає, треба вивчати. Фактично відбулася екологічна катастрофа. Ви щось чули від п.Надала на цю тему. ? Владу міста це ні турбує, бо це питання не входе у коло уваги їх інтересів.

А як у Європі? Про це би знали усі, влада би обов’язково поінформувала громаду про стан речей та планові заходи що до компенсації втрат. Спостерігаючи за ситуацією у Польщі та інших країнах Європи бачиш зовсім інше. Де би ти не був бачиш тисячі висаджених дерев, створення нових скверів, парків. Стан середовища займає головне місце у роботі влади. Працює система відповідальності перед громадами.

За часів каденції п.Надала місто відчуло будівельну інтервенцію, коли у супереч Законів України були побудовані десятки житлових будинків, комерційних закладів у центральної частині міста. У наслідок того було значно перевищені нормативи максимальної площі забудови, щільності населення на одиницю площі, видалені значні площі зелених насаджень.

Це усе посилило відчуття дискомфорту. Наслідки таких дій – транспортні затори на кільки кварталів, сотні машин з працюючими двигунами дають свої наслідки – збільшення вихлопних газів,шуму, пилу.

При тому влада робить вигляд, що того не бачить. Відповідно немає намірів вирішення проблеми.

Усе це згубно впливає на самопочуття людей, особливо дітей.

Масове захоплення газонів стало своєрідною візитівкою міста – та є ознакою дикої свідомості діячів міської влади.

Наступною ознакою європейськості є відкритість та демократичність влади. Що у Тернополі – повна узурпація засобів масової інформації. Ми можемо безкінечно слухати звіти про вкладання бруківки п. Надала по місцевому телебаченню, на зупинках, у громадському транспорті, а при тому доступ приставникам громадськості до місцевих ЗМІ повністю перекритий.

Завдяки такої системи дій порушуються демократичні основи суспільства. Це лише частка проблем міста, яки треба вирішувати.

Враховуючі усе вище наведене надайте собі відповідь – чи є Тернопіль європейським містом?

Голова Громадської організації “Екоальянс» О.Філь