В окупованій Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусної інфекції – Аваков

За словами міністра, Україні слід посилити контроль перетину осіб через КПВВ на Донбасі.



Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про те, що в окупованій Горлівці зафіксовано 12 випадків нової коронавірусної інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів України за участі президента Володимира Зеленського щодо реформування системи містобудування України.

«Зараз ми маємо попередню інформацію про 12 випадків коронавірусу, які є розповсюджені в Горлівці, тому ми повинні зробити контроль», – заявив Аваков.

Наприкінці грудня влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів. В Україні на сьогодні зафіксовано три лабораторно підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

Станом на ранок 13 березня у світі зареєстровано 128 тис. 343 випадки інфікування коронавірусом, 4 тис. 720 осіб померли, при цьому 68 тис. 324 пацієнтів вдалось вилікувати.



