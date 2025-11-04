У Тернополі тренують службових собак Нацгвардії

У Тернополі тривають систематичні заняття з підготовки службових собак. Кінологи підрозділу Національної гвардії України відпрацьовують комплексні вправи, що охоплюють базовий курс послуху, дії при нападі, затримання озброєного противника, вибірку речей за запахом та пошук людей.

Собаки залучаються як до служби з охорони громадського порядку, так і до конвоювання підсудних. Постійні тренування допомагають підтримувати високий рівень готовності кінологічних розрахунків, підвищують професійність військовослужбовців і якість виконання завдань бойової служби.

«Наші собаки – це не просто допомога, а повноцінні напарники. Вони повинні бути керованими, витривалими й психологічно стійкими. На тренуваннях ми формуємо злагодженість між військовослужбовцем і собакою, адже від цього залежить успіх виконання завдання. Підготовка триває постійно, бо навіть найкраща тварина без регулярної роботи втрачає форму», – зазначає начальник кінологічної групи майстер-сержант Іван Кусьмій

У підрозділі додають, що підготовка кінологічних пар здійснюється за стандартами Національної гвардії України, аби службові собаки завжди залишалися надійними помічниками у будь-яких умовах.