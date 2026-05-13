У Тернополі відбулася «жива бібліотека» з письменницею Дара Корній

У Тернопільська обласна бібліотека для молоді відбулася зустріч із українською письменницею Дара Корній у форматі «живої бібліотеки» в межах літературного проєкту «Книга наживо: читай, зустрічай, надихайся!».

Проєкт реалізується Тернопільським обласним відділенням ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у партнерстві з бібліотекою за підтримки Український інститут книги за кошти державного бюджету України.

Про подію

Зустріч відбулася у форматі відкритого діалогу між авторкою та читачами, де книга стала приводом для розмови про міфи, сучасну українську літературу, особисті сенси та роль читання в житті молоді.

Модераторкою заходу виступила Оксана Малярчук.

Подія розпочалася з презентації проєкту, метою якого є популяризація читання серед молоді через живе спілкування з українськими письменниками та розвиток сучасної читацької культури.

З вітальним словом до авторки звернулася Леся Воробій, представниця ГО «Захист Держави», яка також вручила письменниці пам’ятний подарунок.

Формат «живої бібліотеки»

Учасники мали можливість:

ставити запитання авторці

брати участь у дискусії

обговорювати сучасну літературу

долучатися до інтерактивів

Особливу увагу під час зустрічі було приділено темам української міфології у творчості авторки, ролі фентезі у сучасному культурному контексті та значенню читання в цифрову епоху.

Під час заходу відбулося авторське читання уривку, яке створило атмосферу глибокого занурення в текст.

Учасники та активності

До зустрічі долучилася молодь, бібліотечна спільнота та всі охочі читачі.

Найактивніший учасник отримав подарунок — книгу від авторки.

Після завершення заходу відбулася автограф-сесія та неформальне спілкування з письменницею.

Про проєкт

Проєкт «Книга наживо: читай, зустрічай, надихайся!» продовжується та передбачає серію зустрічей із сучасними українськими авторами у Тернополі, Збаражі та Великій Березовиці.

Серед запрошених авторів проєкту: Андрій Кокотюха, Ольга Саліпа, Павло Дерев’янко, Володимир Станчишин.