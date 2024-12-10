У Тернополі відкрили меморіальну дошку на честь захисника Сергія Тришкалюка

9 грудня у Тернополі на бульв. Симона Петлюри, 10 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військовослужбовця, тернополянина Сергія Тришкалюка, повідомляє міська рада. Меморіальний знак було встановлено на фасаді будинку, в якому захисник проживав з народження.

Під час заходу всі присутні вшанували пам’ять захисника хвилиною мовчання. Серед учасників церемонії були представники духовенства, міський голова Сергій Надал, побратими воїна та громадскість.

«Сьогодні ми відкриваємо та освячуємо пам’ятну дошку людині, чиє життя стало прикладом незламності, мужності й любові до України. Молодший лейтенант Сергій Тришкалюк із перших днів своєї служби до останнього подиху вірно захищав нашу країну. Він брав участь у боях на Луганщині, Донеччині у м. Бахмуті і всюди залишався гідним командиром, вірним побратимом і доброю людиною. Понад усе Сергій любив свою сім’ю, мав багато мрій і планів, які він прагнув реалізувати, але, на жаль, 1 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Сумщині, його життя трагічно обірвалося. Проте пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях, а його ім’я навіки вписане золотими літерами в історію Тернополя. Сергій став почесним мешканцем нашого міста, і наш обов’язок — зберегти пам’ять про його подвиг для майбутніх поколінь. Вічна пам’ять і слава всім захисникам України», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Довідка. Тришкалюк Сергій Ростиславович, позивний «Yakudza», молодший лейтенант, командир групи спеціального призначення роти спеціального призначення військової частини А6175.

Народився 18 жовтня 1993 року у місті Тернопіль. Свій шлях військового Сергій розпочав з юного віку — після восьмого класу вступив у Львівський військовий ліцей з посиленою військовою підготовкою імені Героїв Крут. В лави Збройних Сил України Сергій вступив в 2019 році. Служив у військах Спеціального призначення Сил спеціальних операцій. Сергій успішно виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей в зоні ООС у складі розвідувальної групи спеціального призначення, за що був нагороджений відомчими нагородами, а також відзнакою Міністерства оборони — нагрудним знаком «За зразкову службу» (2021 р.). Під час повномасштабного вторгнення у складі диверсійно-розвідувальної групи виконував бойові завдання на Чернігівщині. З липня 2023 року у складі свого підрозділу стояв на захисті міста Бахмут.

За визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, був нагороджений відомчою відзнакою «Іменна Вогнепальна зброя». Наступні бойові завдання Сергій виконував на Сумщині. Завдяки своїй лідерським якостям отримав первинне офіцерське звання і став командиром диверсійно-розвідувальної групи. Сергій загинув 1 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання у Сумській області.

Посмертно нагороджений «Орденом за мужність ІІІ ступеня», отримав відзнаку «Почесний громадянин міста Тернопіль».

Сергій був добрим другом, побратимом, сином, онуком, племінником. Попри жахи війни, він зберігав людяність, честь і гідність. У нього залишилися рідні — кохана дружина Ліза, син Матвій та донька Соломійка.