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Новини Тернополя 

У Тернополі водій збив жінку на пішохідному переході та втік

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9 грудня з тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жінку 1948 року народження. Травми вона отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася близько 11:30.

Водій невстановленого автомобіля, біля супермаркету на проспекті Злуки, 45, рухаючись в напрямку вулиці Купчинського, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла перетинала проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Водій з місця пригоди втік. Його місцеперебування встановлюють правоохоронці.

Працівники поліції просять відгукнутися очевидців цієї ДТП.  Якщо ви бачили дану автопригоду чи запам’ятали марку та номер автомобіля, телефонуйте за номером +38(067)3513837 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.

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