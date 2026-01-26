У Тернополі водій втік з місця ДТП: постраждала жінка з переломом звернулася до лікарні

25 січня 2026 року до лікарні звернулася жінка 1959 року народження з переломом та тілесними ушкодженнями. За її словами, вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, однак водій автомобіля не зупинився після аварії та залишив місце події.

Аварія сталася близько 17:30 на вулиці Бродівська у Тернополі, коли потерпіла переходила дорогу через нерегульований пішохідний перехід.

Зараз слідчі Тернопільського райвідділу поліції працюють над встановленням транспортного засобу та особи водія. Поліція звертається до свідків та всіх, хто перебував на вулиці Бродівська між 17:15 і 17:30, та міг побачити момент аварії або має записи з відеореєстраторів, з проханням надати інформацію.

Усі деталі можна повідомити на спецлінію поліції або за телефоном 8(067)3513837.