11:45 | 26.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині зіткнулися чотири автомобілі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 січня в с. Камʼянки Підволочиської територіальної громади. Близько 10.00 годин, на автодорозі М-12, відбулось зіткнення відразу чотирьох транспортних засобів: двох вантажних («DAF» і «VOLVO») та легкових («Nissan» і «Mitsubishi»).

Внаслідок аварії травмовано одну особу, 53-річного жителя м. Миргород Полтавської області. Чоловіка з численними травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *