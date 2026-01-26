На Тернопільщині зіткнулися чотири автомобілі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 січня в с. Камʼянки Підволочиської територіальної громади. Близько 10.00 годин, на автодорозі М-12, відбулось зіткнення відразу чотирьох транспортних засобів: двох вантажних («DAF» і «VOLVO») та легкових («Nissan» і «Mitsubishi»).



Внаслідок аварії травмовано одну особу, 53-річного жителя м. Миргород Полтавської області. Чоловіка з численними травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня».

