Дівчинка, яку знайшли в Тернополі, була народжена передчасно та знаходиться у важкому стані

За його словами, дівчинка перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

“Температуру практично не можливо було виміряти, бо дитина була дуже переохолоджена. Наразі стан стан важкий, але уже його дещо стабілізували. Працювала спеціальна комісія, яка з’ясувала, що вік дитини приблизно там дві-три години. Потрібно ще робити обстеження. Оскільки було переохолодження, то може розвинутися і пневмонія чи інші захворювання”, — розповів лікар.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Людмила Лугова сказала, що дитину привезли у пелюшці, в сумці:

“Дівчинка була з невідділеною плацентою на пуповині. За її ознаками, це передчасно народжена дитина, термін — 30-32 тиждень вагітності. Дитині надані реанімаційні заходи, дитина заінтубована, її перевели на апарат штучної вентиляції, зігріли. Компенсовані геодинамічні показники. На сьогодні стан дитини залишається важкий. За півтори години перебування у нас, температура піднялася до 32 градусів через пів години зігрівання в умовах кювезу”.

Нагадаємо, новонароджену дитину виявили в під’їзді багатоповерхівки на вулиці Київській в сумці. Правоохоронці розшукують матір немовляти, шукають можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження з метою з’ясування всіх обставин.

“Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству, просимо повідомити за номером (096) 657-82-04, на спецлінію “102” або звернутися до найближчого відділення поліції”, — йдеться на сайті Нацполіції області.