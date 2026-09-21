У Тернополі вперше відзначили День підлітка

17 вересня в Українській Греко-Католицькій Церкві відзначають День підлітка. З цієї нагоди в Тернополі відбулися спільна молитва, пізнавальна зустріч та відкрита розмова з підлітками про питання, які хвилюють сучасну молодь. В Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя відбулася Божественна Літургія, у якій взяли участь учні закладів загальної середньої освіти міста, зокрема учениці Тернопільського обласного ліцею “Знамення”, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Божественну Літургію очолив голова Комісії освіти і виховання Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Тарас Криса. У проповіді священник наголосив на важливості слухання Слова Божого та наслідування Христа у щоденному житті.

“Визнаючи Ісуса Христа своїм Богом, вдивляючись у Нього, ми можемо зробити правильний вибір. Він зціляє наші стосунки”, – наголосив о. Тарас Криса.

Під час Літургії учасники молилися за молодь, її духовне зростання, мудрість у життєвих рішеннях та добре майбутнє.

Після молитви підлітки мали можливість більше дізнатися про історію Архикатедрального собору, а відтак продовжили зустріч у Молодіжному християнському просторі. Тут відбулася відкрита розмова за участю о. Тараса Криси та голови Комісії у справах родини і мирян Ганни Зварич.

Програма зустрічі поєднала перегляд тематичного фільму, дискусію та відповіді на запитання. Підлітки говорили про те, що їх хвилює, ставили відверті запитання та разом шукали відповіді у світлі християнських цінностей.

Організатори прагнули створити простір, у якому підлітки могли не лише отримати нові знання, а й бути почутими, висловити власні думки та відкрито говорити про важливі життєві питання.

Заходи з нагоди Дня підлітка відбулися у співпраці Комісії у справах молоді, Комісії освіти та виховання, Комісії у справах родини та мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.