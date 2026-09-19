Понад три роки родина чекала звістки: офіційно підтвердили загибель 40-річного захисника з Тернополя

Тернопіль попрощався із захисником України Остапом Ігоровичем Курпітою, який загинув під час бойових дій на Донеччині.

Про загибель воїна повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Остапа Курпіту призвали на військову службу за мобілізацією 16 січня 2023 року. 13 травня того ж року він зник безвісти під час бойових дій поблизу Бахмута на Донеччині.

Понад три роки родина чекала на звістку про захисника. Тепер Остапа Ігоровича офіційно визнано загиблим. Йому було 40 років.

Щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Остапа Курпіту. Вічна пам’ять Герою.