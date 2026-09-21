Спочатку безвісти зник брат, – Тернопільщина втратила захисника Михайла Хвалка

Саранчуківська селищна рада повідомляє про смерть жителя села Базниківка, учасника бойових дій, ветерана російсько-української війни Хвалка Михайла Васильовича, 18 листопада 1989 року народження.

Солдат Хвалко Михайло Васильович проходив військову службу на посаді номера обслуги мінометного розрахунку мінометної батареї військової частини А5018, захищаючи Україну від російського агресора.

У липні 2026 року Михайло був звільнений із військової служби у зв’язку з важкою сімейною обставиною — його рідний брат, Хвалко Назар Васильович, також Захисник України, зник безвісти під час виконання бойового завдання.

18 вересня 2026 року серце Михайла зупинилося. Він завершив свій земний шлях.

Схиляємо голову перед світлою пам’яттю Михайла Хвалка — Захисника України, який став на оборону своєї держави.

Щиро співчуваємо рідним, близьким та всім, хто знав Михайла. Розділяємо ваш біль і скорботу.

Вічна пам’ять Захиснику України!