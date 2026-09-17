В Україну повернули тіла 252 полеглих оборонців
В Україну в межах чергових репатріаційних заходів повернули 252 тіла (останки) полеглих оборонців України.
Повернення стало результатом спільної роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, ДСНС та інших складових сектору безпеки й оборони.
Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
У СБУ зазначають, що спільна робота з повернення тіл полеглих оборонців України триває.