В Україну повернули тіла 252 полеглих оборонців

В Україну в межах чергових репатріаційних заходів повернули 252 тіла (останки) полеглих оборонців України.

Повернення стало результатом спільної роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, ДСНС та інших складових сектору безпеки й оборони.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У СБУ зазначають, що спільна робота з повернення тіл полеглих оборонців України триває.