$20 тисяч за виїзд за кордон: на Тернопільщині викрили адвокат

На Тернопільщині СБУ та ДБР запобігли незаконному переправленню військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України

Служба безпеки спільно з ДБР викрила та припинила протиправну діяльність керівника одного із відділів надання безоплатної правничої допомоги в Тернопільській області, який обіцяв військовозобов’язаному чоловікові організувати його незаконний виїзд за кордон.

Зловмисником виявився 51-річний адвокат. Свої послуги він оцінив у 20 тисяч доларів США.

Для забезпечення безперешкодного переправлення«клієнта» до країн ЄС юрист пропонував одразу кілька варіантів – від працевлаштування на підприємстві оборонно-промислового комплексу і організації подальшого відрядження за кордон до оформлення фіктивної інвалідності.

Після тривалих консультацій та роздумів учасники оборудки погодилися діяти шляхом оформлення заднім числом третьої групи інвалідності.

У червні 2026 року «клієнт» передав адвокату завдаток у розмірі 3 тисячі доларів, а останній розпочав активно підшуковувати засоби для реалізації злочинного плану.

Передусім зловмисник мав забезпечити виготовлення сфальсифікованих документів, які б свідчили про стаціонарне лікування «клієнта» в одному з приватних медичних центрів. Саме виписка ізмедичної карти хворого про наявність серцево-судинної патології, датована серпнем 2021, мала стати першим кроком для оформлення фейкової інвалідності.

Однак задумам махінатора перешкодили оперативники СБУ, які викрили, поетапно задокументували та своєчасно припинили протиправну діяльність.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення особи через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчинене з корисливих мотивів).

За скоєний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Тривають комплексні слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення можливих спільників підозрюваного, виявлення та документування аналогічних епізодів злочину.

Викриття та припинення злочинної діяльності проводили оперативники УСБУ в Тернопільській області та УСР в Тернопільській області ДСР НП України спільно зі слідчими ТУ ДБР у м. Львові за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.