На Збаражчині створили 3D-моделі семи об’єктів культурної спадщини. Їх представили у межах культурного маршруту «Старим кордоном».

До цифрової колекції увійшли моделі Святого Івана Хрестителя, пам’ятників Олександру Смакулі, Томашу Дзядека, Йозефу Дзядеку, І. Боратинському і Я. Горбачевському, Камілі та Маринці Конопацьким, а також пам’ятника на честь Акту уряду.

Кожну модель можна розглядати з різних боків, наближати та самостійно досліджувати деталі об’єкта. Усі 3D-моделі доступні на платформі Sketchfab.

Як зазначають автори проєкту, цифровий формат особливо важливий для пам’яток, які не завжди можна побачити наживо. 3D-моделі дають змогу зберегти їхній сучасний вигляд та зробити частиною онлайн-маршруту.

Спочатку в межах проєкту планували створити п’ять 3D-моделей, однак у результаті їх стало сім.

Проєкт «Між Волинню та Поділлям: культурний маршрут “Старим кордоном”» реалізують за підтримки Українського культурного фонду та Фонду «МХП-Громаді» в межах конкурсної програми «Культурні стежки громад».