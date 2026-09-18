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У Заліщиках з 1 жовтня зростуть тарифи на воду та водовідведення

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У Заліщиках із 1 жовтня 2026 року зміняться тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення №241 від 16 вересня 2026 року ухвалив виконавчий комітет Заліщицької міської ради.

Нові тарифи з урахуванням ПДВ становитимуть:

  • централізоване водопостачання — 65,70 грн за 1 м³;
  • централізоване водовідведення — 13,14 грн за 1 м³.

У КП «Заліщицький водоканал» закликають абонентів передати показники приладів обліку та провести оплату за спожиті послуги.

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