У Заліщиках з 1 жовтня зростуть тарифи на воду та водовідведення
У Заліщиках із 1 жовтня 2026 року зміняться тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
Відповідне рішення №241 від 16 вересня 2026 року ухвалив виконавчий комітет Заліщицької міської ради.
Нові тарифи з урахуванням ПДВ становитимуть:
- централізоване водопостачання — 65,70 грн за 1 м³;
- централізоване водовідведення — 13,14 грн за 1 м³.
У КП «Заліщицький водоканал» закликають абонентів передати показники приладів обліку та провести оплату за спожиті послуги.