«Позич гроші на лікування сина»: тернополянка втратила 9400 гривень через шахрайське повідомлення у месенджері

Шахраї отримали доступ до облікового запису в Telegram та від імені його власника попросили знайому позичити гроші нібито на лікування дитини. Повіривши повідомленню, жителька Тернополя перерахувала 9400 гривень.

До співробітників поліції надійшло звернення 33-річної тернополянки. Жінка повідомила, що в месенджері Telegram отримала повідомлення від свого знайомого. У ньому йшлося про термінову потребу в коштах на лікування сина.





Не підозрюючи обману, заявниця перерахувала на вказаний у повідомленні банківський рахунок 9400 гривень. Згодом з’ясувалося, що обліковий запис знайомого був скомпрометований, а повідомлення від його імені надсилали невідомі.





За фактом шахрайства поліцейські проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до протиправних дій.

Правоохоронці застерігають: якщо знайомий або родич раптово просить у месенджері позичити чи терміново переказати гроші, не поспішайте виконувати прохання. Зателефонуйте цій людині за номером, який вам відомий, та особисто переконайтеся, що повідомлення надіслала саме вона.



Також не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте дані для входу в месенджери на сторонніх сайтах та обов’язково активуйте двоетапну перевірку облікового запису.



Якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся до поліції за номером 102 або подайте звернення до кіберполіції.







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