На війні загинув молодий захисник Сергій Шварницький з Тернопільщини

Російсько-українська війна забрала життя ще одного нашого земляка. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦 Шварницький Сергій Анатолійович, 4 жовтня 1994 року народження, військовослужбовець Збройних Сил України, сапер-розвідник 1 відділення інженерної розвідки взводу інженерної розвідки інженерно-саперної роти військової частини А4056, загинув 15 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Могриця Сумського району Сумської області.

🕊️ Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це важке випробування.

🕯️ Зустріч полеглого Героя відбудеться 21 вересня о 13:00 у Сквері Героїв. Траурний кортеж прямуватиме через село Чернихівці.

🙏 Після спільної молитви траурна колона вирушить до рідної оселі Героя за адресою: майдан Кармелюка, 4 (селище цукрового заводу), а звідти — до церкви Покрови Пресвятої Богородиці, де відбудеться парастас.

⛪ Чин похорону відбудеться 22 вересня об 11:00.

🇺🇦 Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Сергія Шварницького в останню земну дорогу з молитвою, шаною та вдячністю за його мужність і жертовність.

Вічна пам’ять і слава Герою!

🕯️ Герої не вмирають! 🇺🇦