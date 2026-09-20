На війні загинув молодий захисник Сергій Шварницький з Тернопільщини
Російсько-українська війна забрала життя ще одного нашого земляка. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
🇺🇦 Шварницький Сергій Анатолійович, 4 жовтня 1994 року народження, військовослужбовець Збройних Сил України, сапер-розвідник 1 відділення інженерної розвідки взводу інженерної розвідки інженерно-саперної роти військової частини А4056, загинув 15 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Могриця Сумського району Сумської області.
🕊️ Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це важке випробування.
🕯️ Зустріч полеглого Героя відбудеться 21 вересня о 13:00 у Сквері Героїв. Траурний кортеж прямуватиме через село Чернихівці.
🙏 Після спільної молитви траурна колона вирушить до рідної оселі Героя за адресою: майдан Кармелюка, 4 (селище цукрового заводу), а звідти — до церкви Покрови Пресвятої Богородиці, де відбудеться парастас.
⛪ Чин похорону відбудеться 22 вересня об 11:00.
🇺🇦 Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Сергія Шварницького в останню земну дорогу з молитвою, шаною та вдячністю за його мужність і жертовність.
Вічна пам’ять і слава Герою!
🕯️ Герої не вмирають! 🇺🇦