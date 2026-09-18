Загинув під власним трактором: смертельна трагедія сталася на Кременеччині

Трагічний випадок стався 17 вересня у селі Старий Почаїв Кременецького району.

Близько 18:30 під час виконання земляних робіт на території приватного господарства перекинувся трактор Т-25. Внаслідок аварії 52-річний тракторист опинився заблокованим під власним транспортним засобом.

На жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події.

Місцеві жителі самостійно деблокували потерпілого ще до приїзду рятувальників.

Обставини трагічного випадку встановлюються.