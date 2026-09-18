На Шумщині зникло водне дзеркало трьох озер: що сталося з водоймами

Три озера поблизу сіл Забара, Залісці та Сошище Шумської громади Кременецького району повністю втратили водне дзеркало. Їхній сучасний стан обстежив еколог і дослідник природи рідного краю Олександр Бондар.

Йдеться про озера Вертів, Саджавка та Забарське. За словами дослідника, сьогодні на місці водойм залишилися зарослі ділянки, вкриті рогозом та лучно-болотною рослинністю.

На колишніх водоймах поширилися митник розлогий, жовтозільник нечуйвітровий, кропива дводомна. Подекуди трапляється золотарник канадський — інвазійний вид, який активно витісняє місцеву флору.

Олександр Бондар зазначає, що для нього ці озера мають і особисте значення. У дитинстві він приходив сюди на риболовлю разом із батьком. Тоді, за його словами, водойми були повноводними, багатими на рибу, водоплавних птахів та іншу живність.

Точну причину висихання озер дослідник не називає. На його думку, це може бути наслідком поєднання кількох факторів: зміни клімату, триваліших посух, спекотних літніх періодів та зростання випаровування. Серед інших можливих причин він називає зниження рівня ґрунтових вод, осушувальну меліорацію минулих десятиліть, зміни у використанні земель, замулення природних джерел і водотоків.

За словами дослідника, після втрати води озеро поступово може перетворюватися на болотисту ділянку, потім — на вологий луг і з часом повністю втрачати ознаки колишньої водойми. Разом із водою зникають місця існування багатьох видів рослин і тварин, зменшується природне біорізноманіття.

Олександр Бондар сподівається, що результати таких обстежень стануть поштовхом до ширшого вивчення причин деградації водойм Шумської громади та пошуку шляхів збереження озер, які ще залишаються.

Дослідник також закликав жителів громади та краєзнавців ділитися спостереженнями, світлинами й спогадами про водойми, які за останні десятиліття обміліли або зникли.