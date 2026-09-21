У Тернополі через ДТП змінили рух тролейбусів

Через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Слівенській у Тернополі тимчасово змінили рух тролейбусів. Щоб об’їхати місце аварії, транспорт курсує за зміненими маршрутами.

Зокрема, тролейбус №1 розвертається через Збаразький поворот.

Тролейбус №2 від вулиці Слівенської прямує до Збаразького повороту, де розвертається, після чого продовжує рух прямо в напрямку центру міста.

Тролейбус №4 об’їжджає місце ДТП через Збаразький поворот, вулиці Тараса Протасевича та Олександра Довженка. Далі він знову прямує вулицею Тараса Протасевича до Збаразького повороту та рухається в напрямку центру.

Про відновлення руху тролейбусів за звичними маршрутами повідомлять додатково.