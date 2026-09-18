Після загибелі дитини на електросамокаті у Тернополі закликають перевірити тротуари, прокати та дотримання правил

Після загибелі 13-річного Артема, який помер внаслідок падіння з електросамоката в Тернополі, містяни закликають не обмежуватися встановленням вини дитини чи її батьків, а перевірити всі можливі причини трагедії.

Свою позицію у соцмережах висловила Наталя Вець. Вона зазначила, що, за її словами, Артем був спокійною, доброю та ввічливою дитиною, тому їй важко повірити, що хлопець свідомо їхав на великій швидкості.

«Я не хочу перекладати всю відповідальність на дитину», — написала Наталя Вець.

Вона закликала батьків добре подумати, перш ніж купувати дітям електросамокати або дозволяти ними користуватися. Водночас, на її думку, остаточні причини трагедії має встановити розслідування.

Зокрема, Наталя Вець вважає, що необхідно перевірити технічний стан самоката та стан дорожнього покриття на місці падіння.

«Якщо причиною падіння став технічний стан самоката — це має бути встановлено. Якщо яма, розбитий тротуар чи неналежний стан дороги, через який обірвалося колесо самоката, — це також повинно отримати належну оцінку», — зазначила вона.

Окремо авторка допису порушила питання дотримання правил користування електросамокатами у Тернополі. Вона звернула увагу на необхідність контролю за віком користувачів, швидкістю руху, справністю самокатів та іншими встановленими вимогами.

За її словами, окремого контролю потребує і робота прокатів, адже дитина може взяти електросамокат напрокат без власного самоката.

Наталя Вець також наголосила на стані тротуарів у місті та необхідності перевірити небезпечні ділянки.

Серед запропонованих нею кроків — встановити всі обставини загибелі Артема, перевірити стан тротуарів і доріг, забезпечити контроль за дотриманням правил користування електросамокатами та врегулювати питання прокату.

Також вона вважає, що можна розглянути питання обмеження користування електросамокатами неповнолітніми до 18 років, якщо громада вважатиме такий підхід необхідним для безпеки дітей. За її словами, відповідна петиція наразі перебуває на модерації.

«Дитину вже не повернути. Але ми можемо зробити так, щоб ця смерть не стала просто черговою новиною, про яку поговорять кілька днів і забудуть», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, трагедія сталася у Тернополі. За попередніми даними, 13-річний хлопець, керуючи електросамокатом Kukirin G2, їхав тротуаром у напрямку вулиці Збаразької. Дитина не впоралася з керуванням та впала на тротуар. Хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики надавали йому допомогу, однак дорогою до лікарні він помер.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Про смерть Артема також повідомили у спортивному клубі «Чемпіон Тернопіль», де хлопець займався. У клубі висловили співчуття родині та близьким загиблого.