Велика пожежа на Тернопільщині: горіла зерносушарка

Уранці 20 вересня у селі Ладичин Микулинецької громади виникла пожежа на одному з аграрних підприємств. Вогонь охопив зерносушарку на площі 150 квадратних метрів.

Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 04:20. На місце події вирушили пожежно-рятувальні підрозділи.

Для гасіння пожежі, окрім сил ДСНС, залучили допоміжну техніку підприємства. Вогнеборці ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідній зерносушильний комплекс.

До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та чотири одиниці техніки від ДСНС.

Причини виникнення пожежі та завдані збитки наразі встановлюють.