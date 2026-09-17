У Тернополі автомобіль самостійно скотився посеред дороги та заблокував рух

У Тернополі на вулиці Євгена Коновальця автомобіль Chevrolet самостійно скотився та опинився посеред проїзної частини, ускладнивши рух інших учасників дорожнього руху.

Про автомобіль, який стояв на дорозі, патрульним повідомили містяни. Інспектори встановили власницю транспортного засобу. Жінка пояснила, що з невідомої причини автомобіль самостійно скотився.

За це порушення кермувальницю притягнули до відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП.

У патрульній поліції нагадують, що відповідно до п. 15.12 Правил дорожнього руху водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху.

Водіям радять, залишаючи автомобіль, переконуватися, що він надійно зафіксований стоянковим гальмом.