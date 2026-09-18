Втратив три тонни малини, а тепер розвиває шокову заморозку: історія підприємця з Ланівців

Поки триває ягідний сезон, на сімейній фермі Андрія Дуляка у Ланівцях робота не зупиняється. Зібрати врожай – лише частина справи. Ягоди потрібно швидко перебрати, відібрати найкращі та відправити на шокову заморозку, щоб зберегти їхній смак, аромат і вигляд.

Тернопільський обласний центр зайнятості ДСЗ. Саме цей напрям сьогодні активно розвиває підприємець. Родина Андрія має понад 20 років досвіду у вирощуванні овочів, фруктів та ягід, а тепер власний досвід у сільському господарстві поєднує з сучасною технологією заморозки. Про це повідомляє

Про розвиток бізнесу, працівників та подальші плани говорили під час робочої зустрічі заступниця директора Тернопільського обласного центру зайнятості Ірина Стецюк та начальниця Лановецького управління Кременецької філії Тернопільського ОЦЗ Світлана Смосюк з підприємцем.

Андрій Дуляк – ще й грантер програми «Власна справа», яку реалізує Державна служба зайнятості. У червні 2025 року він отримав мікрогрант у розмірі 250 тисяч гривень, який став додатковою можливістю для розвитку виробництва.

Бізнес зростає, а разом із ним і потреба в людях. Від початку співпраці зі службою зайнятості роботодавець подав 11 вакансій, 7 із яких вдалося укомплектувати за сприяння служби зайнятості. Наразі залишається актуальною вакансія підсобного робітника.

Важлива складова розвитку – і професійні навички працівників. У 2025 році четверо працівників пройшли курси цільового призначення, а у 2026 році ще одна людина підвищила свою кваліфікацію.

У цій історії є й один показовий момент. Свого часу через відсутність можливості швидко зберегти врожай підприємцю довелося втратити близько трьох тонн малини. Сьогодні цей досвід уже працює на користь бізнесу – адже саме він допоміг побачити перспективу у шоковій заморозці та шукати нові рішення.

Бо розвиток – це не завжди про те, щоб уникнути помилок. Іноді це про те, щоб зробити з досвіду наступний крок уперед.