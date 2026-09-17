На Тернопільщині на два дні припинять газопостачання: перелік населених пунктів

У Хоростківській територіальній громаді 24–25 вересня буде припинено газопостачання.

Як повідомили у Хоростківській міській раді, газ не постачатимуть з 08:00 24 вересня до 17:00 25 вересня 2026 року.

Без газу тимчасово залишаться мешканці Хоросткова, Карашинців, Клювинців, Перемилова та Верхівки.

Причина — проведення планових ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про припинення газопостачання повідомило Гусятинське УЕГГ Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Мешканців просять врахувати тимчасові незручності.