Страшна трагедія на Тернопільщині: дитині несвоєчасно діагностували генетичне захворювання

На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру лікареві та матері малолітньої дитини, смерть якої настала внаслідок захворювання. Обом інкримінують неналежне виконання професійних або батьківських обов’язків, що, за версією слідства, призвело до тяжких наслідків.

Як повідомили у поліції, провадження розслідують слідчі Кременецького районного відділу поліції. Дії медика кваліфікували за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України — невиконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Матері дитини інкримінують статтю 166 ККУ — злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними досудового розслідування, у травні 2021 року жінка народила доношеного та життєздатного сина. Батьки уклали декларацію з сімейним лікарем для отримання дитиною первинної медичної допомоги.

Слідчі стверджують, що лікар неналежно виконував професійні обов’язки. Зокрема, інформацію про стан здоров’я дитини вносив до медичної документації зі слів батьків під час телефонних розмов, не проводячи належного медичного огляду.

За версією слідства, це призвело до несвоєчасного виявлення у дитини генетично обумовленого захворювання та, зрештою, смерті.

Відповідно до висновків проведених досліджень, за умови своєчасної діагностики, призначення необхідного лікування та постійного медичного спостереження летального наслідку можна було уникнути, зазначають у поліції.

Окремо правоохоронці встановили обставини неналежного виконання матір’ю батьківських обов’язків.

За даними слідства, з липня 2021 року до березня 2023 року вона не забезпечувала проходження дитиною обов’язкових профілактичних оглядів відповідно до віку, не зверталася за необхідною медичною допомогою та фактично ігнорувала проблеми зі здоров’ям сина.

Як вважають слідчі, це призвело до несвоєчасної діагностики захворювання та тяжких наслідків для дитини.

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини, які призвели до смерті дитини.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кременецька окружна прокуратура.