У Тернополі загорілася квартира на Дружбі: поліція відкрила кримінальне провадження

Пожежа сталася в одній із квартир на масиві Дружба в Тернополі. Правоохоронці встановлюють обставини та причину займання.

Повідомлення про пожежу надійшло до Тернопільського районного управління поліції. Загорілася квартира на другому поверсі будинку на вулиці Кривоноса.

Працівники ДСНС ліквідували пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

За попередніми даними поліцейських, причиною займання могло стати порушення вимог пожежної безпеки. Остаточну причину встановлять після проведення відповідних експертиз.

За фактом пожежі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі.

Триває розслідування.