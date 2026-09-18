«Я не керував»: у Тернополі п’яний водій тікав від патрульних і вчинив ДТП

У Тернополі водій Toyota вночі проігнорував вимогу патрульних про зупинку, тікав від правоохоронців та згодом вчинив ДТП. Після зіткнення чоловік залишив автомобіль і намагався втекти.

Як повідомили в патрульній поліції, подія сталася сьогодні близько 1:00. Патрульні помітили автомобіль Toyota, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

На вимогу поліцейських про зупинку водій не відреагував та почав тікати.

Згодом на вулиці Галицькій він допустив зіткнення з автомобілями BMW та Hyundai. Після ДТП чоловік вибіг із Toyota та намагався втекти. Патрульний наздогнав його.

Порушником виявився 24-річний мешканець Тернополя. За інформацією патрульної поліції, чоловік перебував у стані сп’яніння. При цьому, як зазначають правоохоронці, він пояснював свої дії словами: «Я не керував».

Водія відсторонили від керування транспортним засобом. На нього склали сім адміністративних матеріалів:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

за ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП;

за ст. 122-4 КУпАП — залишення місця ДТП;

за ст. 122-2 КУпАП — невиконання вимоги про зупинку;

за ч. 2 ст. 122 КУпАП — проїзд на заборонний сигнал світлофора;

за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП — порушення правил використання номерних знаків;

за ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без відповідних документів.

Обставини події встановлюють правоохоронці.