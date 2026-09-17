Шістьох знайшли, п’ятьом — підозри: нові деталі конфлікту з ТЦК у Тернополі

У Тернополі поліцейські встановили шістьох жителів міста, які, за даними слідства, брали активну участь у конфлікті з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. П’ятьом із них уже повідомили про підозру.

Йдеться про інцидент, який стався 25 серпня близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса.

Як повідомили у поліції, військовослужбовці ТЦК під час виконання службових завдань виявили чоловіка призовного віку та супроводили його до службового автомобіля.

Коли автомобіль виїжджав із двору, його зупинили місцеві жителі. До транспортного засобу почали підходити інші люди. Група громадян вступила у суперечку з військовослужбовцями, а також почала бити по автомобілю Nissan X-Trail.

Конфлікт переріс у штовханину, під час якої працівникам територіального центру комплектування завдали тілесних ушкоджень.

Для припинення протиправних дій на місце події прибули слідчо-оперативна група, додаткові наряди поліції та спецпідрозділ «Скорпіон» — відділення швидкого реагування та раптової дії Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку. Правоохоронці стабілізували ситуацію та припинили правопорушення.

У межах кримінального провадження слідчі спільно зі співробітниками кримінальної поліції опрацювали записи камер відеоспостереження та інші матеріали. У результаті встановили шістьох осіб, які, за даними слідства, брали активну участь у конфлікті.

П’ятьом із них повідомили про підозру за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння працівникам державної установи легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

Слідчі та оперативні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, тривають.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.