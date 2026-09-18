Тернопільщина втратила щахм

Відійшов у вічність Захисник України Доманський Володимир Петрович, 14 березня 1976 року народження.

Володимир Петрович став на захист України ще у 2015 році. Впродовж 2015–2016 проходив службу в зоні АТО солдатом 72-ї окремої механізованої бригади. Повідомляє копичинецька міська рада.

Згодом продовжив захищати Україну у лавах 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Упродовж 2024–2025 років виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку.

У січні 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новомихайлівка Запорізької області Володимир Петрович потрапив під мінометний обстріл та зазнав важких поранень і тривалий час проходив лікування.

Панахида відбудеться сьогодні, 18 вересня, о 19:00 у м. Копичинці, на вул. Івана Франка.

Похорон — у суботу, 19 вересня, о 13:30.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Дякуємо Захисникові за відважний подвиг довжиною в життя.

Царство Небесне Герою! 🇺🇦