На Тернопільщині забруднили Серет: загинула риба

🔰Державна екологічна інспекція у Тернопільській області здійснила розрахунок збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок забруднення «старого русла» річки Серет на території Великоберезовицької селищної територіальної громади.

🔴Загальний розмір розрахованих збитків становить 40 319 грн.

Розрахунок здійснено відповідно до Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

📌 Нагадаємо, 17 серпня 2026 року до Інспекції надійшло повідомлення про забруднення водойми та загибель риби. Працівники Інспекції оперативно виїхали на місце, обстежили водойму та зафіксували 82 екземпляри загиблої риби. Для перевірки стану води було відібрано проби поверхневих вод для лабораторних досліджень.

🔬 За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення нормативних значень за окремими показниками, що свідчить про погіршення якості води та підвищене органічне навантаження на водний об’єкт.

📄 Відповідні матеріали направлено до Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області та Тернопільської окружної прокуратури.

За фактом події відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Подальше встановлення всіх обставин забруднення водойми та відповідальних за заподіяну шкоду осіб здійснюється в межах досудового розслідування.

✅Інспекція продовжує здійснювати контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та реагувати на виявлені факти порушення.