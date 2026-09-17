Понад 1,1 млрд грн єдиного податку – внесок малого бізнесу Тернопільщини до місцевих бюджетів 

Для громад області єдиний податок – важливе джерело формування їхніх бюджетів. У січні-серпні цього року представники малого бізнесу Тернопільщини сплатили до місцевих бюджетів понад 1 млрд 142 млн грн єдиного податку. Заплановані показники виконано на 110%, до бюджетів додатково надійшло 103,6 млн гривень.

Порівняно з аналогічним періодом торік надходження зросли на 132,7 млн гривень.

Загальна сума надходжень сформована за рахунок:

– фізичних осіб – підприємців, які сплатили майже 882 млн гривень;

– юридичних осіб – платників єдиного податку 3-ї та 4-ї груп, які спрямували ще 260,1 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує усій активній бізнес-спільноті регіону, яка не лише забезпечує сталий розвиток економіки регіону, а й відіграє важливу соціальну роль у громадах.