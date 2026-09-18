На Шумщині на три доби можуть припинити газопостачання: перелік сіл

У Шумській громаді з 23 до 25 вересня 2026 року можливе припинення газопостачання у семи населених пунктах. Про це повідомляє адміністрація Шумського управління експлуатації газового господарства Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Газорозподільну станцію у Великих Дедеркалах планують повністю зупинити з 9:00 23 вересня терміном на три доби. Там проводитимуть ремонтно-профілактичні роботи для підготовки ГРС до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років.

Газопостачання може бути припинене у селах Биківці, Бірки, Людвище, Новостав, Потуторів, Соснівка та Шумбар.

Відновлюватимуть газопостачання лише за відсутності заборгованості за розподіл природного газу.

Жителів просять, виходячи з дому, перекривати газові крани на приладах та на опусках перед ними. Про початок відновлення газопостачання у населених пунктах повідомлятимуть через гучномовці.

Також споживачам рекомендують на період проведення робіт передбачити резервні види енергозабезпечення.