На Тернопільщині з Дністра витягли кам’яний стовбець часів Австро-Угорщини

Працівники Національного природного парку «Дністровський каньйон» провели наукові дослідження на території Бучацько-Монастириського природоохоронного науково-дослідного відділення в околицях села Берем’яни.

Під час досліджень фахівці провели гідрологічні дослідження річок Стрипи та Дністра. За допомогою лійкоподібних півкулевих пасток підтвердили проживання у прибережних ділянках верховодки звичайної (селява) та гірчака звичайного.

Через екстремальне маловоддя на Дністрі утворилися значні за площею мілини. Наразі вони активно заростають водною рослинністю. Серед зануреної рослинності домінують кушир занурений та водопериця колосиста.

Також на Дністрі починають формуватися зимові скупчення птахів і продовжується осіння міграція.

На відкритій прибережній частині русла працівники парку виявили кілька артефактів. Серед них — тесаний кам’яний стовбець із циліндричною верхівкою та викарбуваним номером 147.

Стовбець вдалося витягти з річки. Його встановили як елемент проєктованої еколого-освітньої стежки.

Як вважає краєзнавець Володимир Добрянський, це може бути один із навігаційних стовбців часів Австро-Угорської імперії. За його словами, такими стовбцями свого часу маркували берег Дністра, коли річка виконувала роль важливої транспортної артерії.

Окрім цього, працівники парку відновили джерело-капличку на березі Дністра під Червоною горою.