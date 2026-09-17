Поліцейські затримали жителя Шумської громади за вчинення пограбування

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від 64-річного жителя одного із сіл Шумської громади про те, що односельчанин відібрав у нього мобільний телефон.

Зі слів потерпілого, чоловік підійшов до нього, попросив мобільний телефон, нібито щоб зателефонувати, після чого втік із ним.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу, причетну до пограбування, та її місцезнаходження. Ним виявився 32-річний місцевий житель, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Мобільний телефон поліцейські вилучили. Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.