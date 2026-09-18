На Тернопільщині прибрали береги чотирьох річок

У Тернопільській області провели екоакції з прибирання побутових відходів у межах прибережних захисних смуг чотирьох річок. Акції приурочили до Міжнародного дня чистих берегів, який цьогоріч відзначають 19 вересня.

Як повідомили в Регіональному офісі водних ресурсів у Тернопільській області, до прибирання долучилися структурні підрозділи офісу спільно з місцевими мешканцями.

Прибережні території прибирали:

річки Жердь у селі Гриньки Лановецької громади;

річки Серет у Чорткові;

річки Золота Липа в межах Бережан;

річки Стрипа в межах Бучача.

Міжнародний день чистих берегів щороку проводять у третю суботу вересня. Цьогоріч він припадає на 19 вересня. У різних країнах у цей день організовують масові та локальні прибирання берегів водойм, а також просвітницькі заходи.

Ініціативу з прибирання берегів започаткували у 1986 році ентузіасти громадської організації «Збереження океану». Вона стала однією з найбільших у світі волонтерських екологічних акцій.

В Україні до Міжнародного дня чистих берегів проводять заходи, спрямовані на очищення водойм, підвищення обізнаності щодо поводження з відходами та привернення уваги до шкоди, яку побутове сміття завдає природним екосистемам.

У Регіональному офісі водних ресурсів закликають долучатися до таких ініціатив та власним прикладом демонструвати екологічну свідомість.