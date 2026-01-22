Небесне військо поповнив Герой Анатолій Зенюк з Тернопільщини

На превеликий жаль, Монастириська громада продовжує втрачати своїх вірних синів, котрі змінили мирне життя на важкі бойові будні, щоб стати на захист нашої Батьківщини, повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук.

Небесне військо поповнив Герой – Анатолій ЗЕНЮК 1985 р. н., житель села Коржова.

Він пішов у вічність, але назавжди залишиться у нашій пам’яті, як символ мужності, стійкості та незламності.

Анатолій поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру, добра та справедливості.

Про прибуття тіла Героя, чин похорону буде повідомлено додатково.

