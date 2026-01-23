Понад 1,5 млрд гривень до місцевих бюджетів: результати роботи малого бізнесу Тернопільщини

Платники єдиного податку області залишаються однією із ключових фінансових опор для територіальних громад, забезпечуючи стабільні та прогнозовані надходження до місцевих бюджетів. За результатами 2025 року платники єдиного податку спрямували до бюджетів громад області 1 млрд 502 млн гривень, що на 156,8 млн гривень перевищує показники аналогічного періоду 2024 року.

Планові показники доходів виконано на 106,5%, що дало додаткові 92,3 млн гривень понад запланований обсяг.

Основну частину надходжень сформували:

– фізичні особи – підприємці, які сплатили до місцевих бюджетів понад 1,1 млрд гривень;

– юридичні особи – платники єдиного податку 3-ї та 4-ї груп, внесок яких склав 382 млн гривень.

Податкова служба Тернопільщини висловлює щиру вдячність підприємницькій спільноті області, яка в надскладних умовах продовжує наповнювати місцеві бюджети, створювати робочі місця та сприяти розвитку територіальних громад.