АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» допомагає Києву: працівники компанії працюють на відновлення електропостачання

Після останніх масованих ракетно-дронових атак, які залишили без електроенергії та теплопостачання значну частину Києва, енергетики з усієї України були залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Одним із учасників цих робіт стало АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО».

Зокрема, працівники компанії активно долучилися до відновлення енергопостачання в столиці, беручи участь у підключенні автономних джерел живлення до котелень, «пунктів незламності» та об’єктів критичної інфраструктури. Також енергетики Товариства займаються ліквідацією локальних аварій у житлових будинках і монтажем когенераційних установок.

Загалом, понад 58 тисяч енергетиків з усієї країни працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електро- та теплопостачання для мешканців Києва. Працівники АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» працюють в складних умовах, ризикуючи своєю безпекою, але виконують надзвичайно важливу місію — повертають світло і тепло в домівки українців.

Колектив Товариства висловлює гордість за своїх працівників, які надають енергетичну підтримку столичним мешканцям у ці складні часи.

Боротьба за світло продовжується. «Ми сильні, коли разом!» — наголошують енергетики.