14-річна тернополянка, поранена під час ракетного удару, зробила перші кроки після двох місяців лікування

14-річна тернополянка, яка втратила родину під час ракетного удару, зробила перші кроки після важких опіків

14-річна мешканка Тернополя Анастасія Цяпало, яка постраждала внаслідок ракетного удару по місту, зробила свої перші кроки після двох місяців складного лікування. Дівчинка готується до виписки з Дитячої Лікарні Святого Миколая у Львові, повідомляють у медичному закладі.

Ракетний удар стався на світанку 19 листопада 2025 року. Анастасія разом із родиною поспіхом намагалася спуститися в укриття, однак не встигла — російська ракета влучила у багатоповерхівку. Внаслідок вибуху дівчинка отримала тяжкі поранення, а її мама та дідусь загинули. Загалом тоді в Тернополі загинуло 38 людей, восьмеро з них — діти.

Анастасія зазнала глибоких опіків близько 15% поверхні тіла. Постраждали руки, ліва нога, обличчя, шия, очі та дихальні шляхи. Через важкий стан і нестерпний біль під час перев’язок дівчинку вводили в медикаментозний сон. До тями вона прийшла лише на третій день після обстрілу — вже у Львові. Останнє, що пам’ятає, — як разом із бабусею, яка також отримала опіки, вони вибиралися на балкон.

Перший тиждень Настю рятували спеціалісти відділення інтенсивної терапії та анестезіології. Для підтримки дихання їй наклали трахеостому та підключили до апарату ШВЛ. Знеболювальні вводили кожні чотири години, усі перев’язки проводили під наркозом. У цей час бабусю дівчинки лікували тернопільські медики.

Після стабілізації стану Анастасію перевели до хірургічного відділення, де тривало лікування глибоких опіків. Медики проводили некректомії — видалення відмерлих тканин, а також аутодермопластику — пересадку власної шкіри пацієнтки. Лікування здійснювалося мультидисциплінарною командою опікового відділення за підтримки проєкту Burn Care Alliance від Християнської медичної асоціації України, який спрямований на розвиток опікової допомоги в Україні.

Ще під час перебування в реанімації до роботи з дівчинкою долучилися спеціалісти відділення дитячої реабілітації Unbroken KIDS — фізичний терапевт, ерготерапевт та психолог. Також із Настею працювала команда «Школи супергероїв». Через опіки кінцівок дівчинці довелося наново вчитися ходити та виконувати елементарні побутові дії.

Нині Анастасія вже зробила свої перші кроки та продовжує працювати над відновленням витривалості. Її мета — повернутися у спорт. Дівчинка вже чотири роки займається баскетболом і є капітанкою команди.

Зараз поруч із Настею у Львові перебуває її бабуся. Незабаром вони планують повернутися до Тернополя, однак їхня квартира повністю зруйнована.

Допомогти Анастасії та її бабусі можна за номером картки: 4149 4975 1740 5264.