Міська рада Тернополя планує продати земельну ділянку на вул. Стуса, щоб підтримати власників зруйнованих квартир

Міська влада Тернополя опрацьовує варіант продажу земельної ділянки на вулиці Василя Стуса, 8, де 19 листопада 2025 року російська ракета знищила багатоповерховий житловий будинок. Згідно з планами, кошти, отримані від аукціону, можуть бути використані для додаткової фінансової підтримки власників квартир у зруйнованому будинку.

Заступник міського голови Тернополя, Владислав Стемковський, під час брифінгу повідомив, що продаж цієї ділянки є одним із варіантів компенсації для постраждалих, хоча остаточне рішення ще не прийняте. Також зазначено, що місто вже надає тимчасову допомогу мешканцям для оренди житла, але коштів для повного відшкодування наразі не вистачає.

Будинок на вулиці Стуса, 8, став жертвою прямого влучання ракети Х-101, і після експертизи було визнано непридатним для відновлення. Демонтаж будівлі почався у грудні 2025 року, під час якого були виявлені тіла загиблих.

Міська рада продовжує обговорювати варіанти підтримки постраждалих. Дата та організатор аукціону наразі не відомі.