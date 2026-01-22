Угода Трампа щодо Гренландії стосується невеликих ділянок землі, – джерела New York Times

Президент Трамп заявив у середу, що відкликає погрози щодо введення мит, які він висунув, намагаючись забезпечити американське володіння Гренландією, і повідомив, що досяг рамкової угоди з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, щодо майбутнього данської території.

Ця заява пролунала після засідання НАТО в середу, на якому вищі військові чини країн-членів альянсу обговорили компроміс, за яким Данія передасть США суверенітет над невеликими ділянками гренландської землі, де США зможуть побудувати військові бази.

Ця ідея була висунута паном Рютте. Двоє з чиновників, які брали участь у зустрічі, порівняли її з базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються британською територією.

New York Times