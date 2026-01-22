11:24 | 22.01.2026
У ДТП на Кременеччині загинула 77-річна жінка

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 21 січня близько 20:55 у Шумську.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що 39-річний житель Шумської територіальної громади, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на пішохода. 
У результаті отриманих травм жінка 1948 року народження загинула на місці події. Водій попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Поліція вкотре закликає пішоходів бути максимально обережними в темну пору доби. Уночі видимість на дорогах суттєво знижується, а складні погодні умови ще більше ускладнюють ситуацію для водіїв. Пішоходам радять використовувати сітловідбивальні елементи на одязі або вмикати ліхтарики, а також уникати руху узбіччям проїзної частини. Дотримання цих простих правил може врятувати життя.

