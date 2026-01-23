Які можливості медичної платформи YUmed: повний огляд функцій для лікарів і пацієнтів

Коли ми чуємо про зберігання документів онлайн, то зазвичай уявляємо звичайний Гугл диск із папками. Проте YUmed — це значно глибша система, розроблена саме під потреби медицини. Основна ідея платформи полягає в тому, щоб зробити шлях пацієнта від діагностики до лікування максимально коротким і зрозумілим. Це єдиний цифровий простір, де зустрічаються високі технології та звичайна людська зручність.

Кожен користувач отримує інструменти, які раніше були доступні лише професійним клінікам. Це дозволяє нарешті зібрати всі розрізнені дані в одну струнку систему. Платформа https://yu-med.com фактично стає вашим особистим медичним асистентом, який ніколи нічого не забуває і завжди має під рукою потрібні знімки чи аналізи.





Робота зі складними форматами DICOM без зайвих зусиль

Головна “фішка” YUmed — це професійна робота з результатами КТ, МРТ та ПЕТ-КТ. Більшість людей знають, як важко відкрити диск із лікарні на звичайному комп’ютері. Платформа вирішує цю проблему раз і назавжди. Система не просто зберігає ці важкі файли, а дозволяє з ними повноцінно працювати.

Ось які можливості відкриває професійний в’ювер на платформі.

Перегляд онлайн з будь-якого пристрою. Ви можете відкрити своє обстеження навіть на смартфоні в черзі до лікаря.

Інструменти для аналізу. Вбудований переглядач DICOM дозволяє змінювати яскравість зображення, масштабувати деталі та робити точні вимірювання.

Автоматичне сортування зрізів. Система сама впорядковує тисячі кадрів у зручні серії, щоб лікар міг одразу почати огляд.

Це економить купу часу та нервів, адже вам більше не треба шукати дисковод чи встановлювати на ноутбук незрозумілі програми.

Повноцінна електронна медична карта у вашій кишені

Наступна важлива функція — це ведення електронної карти. Ви можете завантажувати сюди все, що стосується вашого здоров’я. Це можуть бути результати аналізів у форматі PDF, фотографії виписок, рецепти від лікарів або довідки про щеплення. Система дозволяє структурувати ці дані так, щоб ви могли за лічені секунди знайти аналіз трирічної давності.

Переваги такої карти очевидні.

Хронологія здоров’я. Ви бачите всі свої візити та обстеження у часовому порядку.

Категоризація даних. Документи можна ділити по папках: лабораторія, консультації, інструментальна діагностика.

Миттєвий пошук. Більше ніяких гортань паперових зошитів у пошуках потрібного запису.

Такий підхід допомагає лікарям бачити динаміку вашого стану, що часто є ключем до правильного діагнозу.

Розумне керування доступами та безпека даних

Ми приділили величезну увагу тому, як саме ви ділитеся своїми даними. В YUmed пацієнт є повним господарем своєї інформації. Ви самі вирішуєте, хто має право бачити ваші знімки чи аналізи. Це реалізовано через систему розумних посилань, які ви можете відправити у будь-який месенджер.

Це працює максимально безпечно.

Тимчасові посилання. Ви можете надати доступ лікарю лише на одну годину або день.

Захист паролем. Додатковий рівень безпеки для найбільш конфіденційних документів.

Контроль переглядів. Ви бачите, чи відкривав лікар ваше дослідження і коли саме це сталося.

Така прозорість створює новий рівень довіри між пацієнтом та фахівцем, адже дані передаються напряму без ризику втрати чи витоку.

Функції для професіоналів та клінік

YUmed — це також потужний інструмент для лікарів, які хочуть працювати сучасно. Платформа дозволяє створювати професійні кабінети, де можна вести базу пацієнтів, обмінюватися думками з колегами та зберігати власні архіви досліджень.

Для клінік це можливість повністю відмовитися від видачі дисків. Замість цього пацієнт отримує доступ у хмарі, що значно підвищує престиж закладу та зручність для людей. Система легко інтегрується в робочі процеси та дозволяє значно прискорити обробку діагностичних даних.

Чому варто спробувати YUmed вже сьогодні

Платформа об’єднує в собі всі необхідні інструменти, щоб медицина перестала бути для вас джерелом стресу. Це справжня система “все в одному”, де технології працюють на благо людини. Ви отримуєте не просто сховище, а надійного партнера у питаннях здоров’я.

Завдяки YUmed ви можете.

Заощадити на повторних аналізах. Ви ніколи не загубите результати на наступний день.

Отримати другу думку за хвилини. Поділіться посиланням зі спеціалістом у будь-якій країні світу.

Тримати здоров’я сім’ї під контролем. Можна вести профілі дітей та батьків в одному акаунті.

Висновок про цифрову трансформацію вашого здоров’я

Світ змінюється, і паперові картки з дисками поступово стають історією. YUmed пропонує вам стати частиною цього прогресу вже зараз. Це зручно, безпечно та дуже людяно. Почніть збирати свою цифрову карту сьогодні, щоб завтра мати повну впевненість у тому, що ваше здоров’я під надійним захистом сучасних технологій.