Кременець: Двом підозрюваним у побитті військовослужбовця обрано домашній арешт

У справі побиття військовослужбовця ЗСУ у Кременці обрано запобіжні заходи для підозрюваних

У справі за фактом побиття військовослужбовця ЗСУ у м. Кременець обрано запобіжні заходи для двох місцевих жителів. За участю прокурорів Кременецької окружної прокуратури, підозрюваним у хуліганстві, яке призвело до тілесних ушкоджень військовому, обрано цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 11 січня 2026 року військовослужбовець Збройних сил України, житель Києва, звернувся до правоохоронців з заявою, що цього ж дня, близько 21:20, під час дорожньо-транспортної пригоди у м. Кременець, після зіткнення автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла між водіями виник конфлікт, що переріс у бійку. Внаслідок інциденту військовослужбовець отримав тілесні ушкодження обличчя і звернувся за медичною допомогою.

Під час слідчих дій було встановлено причетність двох осіб до побиття, і їм було оголошено підозру за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі триває вивчення всіх обставин конфлікту, в тому числі причетність інших осіб до скоєного злочину.

Досудове розслідування триває під керівництвом Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області.